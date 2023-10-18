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У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS, але не на 300 км

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Білому домі офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети ATACMS. Йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км. Про це заявила представниця Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон, пише CNN, передає УНН.

У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS, але не на 300 км

Цитата

«Сполучені Штати нещодавно надали Україні тип ракет ATACMS із радіусом дії до 165 км, у рамках нашої постійної підтримки народу України, який захищає свою територію від жорстокого вторгнення рф», – наголосила вона.

Деталі

Зазначається, що передача цих ракет суттєво посилить боєздатність української армії. Ракети дозволять вражати цілі, розташовані в глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Вотсон уточнила, що ATACMS позбавлять війська РФ можливості мати “прихисток” на окупованій території.

«Ми віримо, що це дасть значний приріст бойовим можливостям України без ризику для нашої військової готовності», – заявила вона.

Вотсон запевнила, що США прагнуть продовжувати надавати Україні військову допомогу, “необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу та незалежність”.

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