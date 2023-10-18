В Белом доме подтвердили предоставление Украине ATACMS, но не на 300 км
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Белом доме официально подтвердили, что Украина получила дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Речь идет о модификации ракет, которая имеет дальность 165 км. Об этом заявила представительница Совета нацбезопасности США Адриенн Уотсон, пишет CNN, передает УНН.
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«Соединенные Штаты недавно предоставили Украине тип ракет ATACMS с радиусом действия до 165 км, в рамках нашей постоянной поддержки народа Украины, который защищает свою территорию от жестокого вторжения рф», – подчеркнула она.
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Отмечается, что передача этих ракет существенно усилит боеспособность украинской армии. Ракеты позволят поражать цели, расположенные в глубоком тылу врага на временно оккупированных территориях Украины.
Уотсон уточнила, что ATACMS лишат войска РФ возможности иметь “убежище” на оккупированной территории.
«Мы верим, что это даст значительный прирост боевым возможностям Украины без риска для нашей военной готовности», – заявила она.
Уотсон заверила, что США стремятся продолжать оказывать Украине военную помощь, “необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость”.
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