Силы обороны поразили за сутки 5 пунктов управления врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб в утреннем обращении, передает УНН.
Детали
Отмечается, что авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск Украины поразили:
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- 5 пунктов управления,
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- район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,
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- склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
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