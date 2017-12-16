Драка у пиццерии на Крещатике: полиция определяется с квалификацией события

"Был такой вызов. Причины конфликта пока не установлены. У всех участников отобрали объяснения. Полиция после изучения всех материалов определится с правовой квалификацией этого события", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным СМИ, драка произошла между якобы работниками и посетителями пиццерии.

Напомним, в ночной драке со стрельбой в столице пострадал иностранец.