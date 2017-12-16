Драка у пиццерии на Крещатике: полиция определяется с квалификацией события

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94401 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101184 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101565 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115206 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102931 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105605 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112511 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123029 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134718 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Драка у пиццерии на Крещатике: полиция определяется с квалификацией события

Драка у пиццерии на Крещатике: полиция определяется с квалификацией события

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правоохранители отобрали объяснения у участников драки, которая произошла в ночь на субботу вблизи одной из пиццерий на улице Крещатик в центре столицы. Полиция определится с правовой квалификацией этого события после изучения всех материалов. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Был такой вызов. Причины конфликта пока не установлены. У всех участников отобрали объяснения. Полиция после изучения всех материалов определится с правовой квалификацией этого события", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным СМИ, драка произошла между якобы работниками и посетителями пиццерии.

Напомним, в ночной драке со стрельбой в столице пострадал иностранец.

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