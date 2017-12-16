Драка у пиццерии на Крещатике: полиция определяется с квалификацией события
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Правоохранители отобрали объяснения у участников драки, которая произошла в ночь на субботу вблизи одной из пиццерий на улице Крещатик в центре столицы. Полиция определится с правовой квалификацией этого события после изучения всех материалов. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Был такой вызов. Причины конфликта пока не установлены. У всех участников отобрали объяснения. Полиция после изучения всех материалов определится с правовой квалификацией этого события", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По данным СМИ, драка произошла между якобы работниками и посетителями пиццерии.
Напомним, в ночной драке со стрельбой в столице пострадал иностранец.