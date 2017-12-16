Бійка біля піцерії на Хрещатику: поліція визначається з кваліфікацією події
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Правоохоронці відібрали пояснення в учасників бійки, яка сталася у ніч на суботу поблизу однієї із піцерій на вулиці Хрещатик у центрі столиці. Поліція визначиться із правовою кваліфікацією цієї події після вивчення всіх матеріалів. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Був такий виклик. Причини конфлікту поки не встановлені. У всіх учасників відібрали пояснення. Поліція після вивчення всіх матеріалів визначиться із правовою кваліфікацією цієї події", - повідомили у прес-службі столичної поліції.
За даними ЗМІ, бійка сталася між нібито працівниками та відвідувачами піцерії.
Нагадаємо, у нічній бійці зі стріляниною у столиці постраждав іноземець.