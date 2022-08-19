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Бой за себя и за страну! Усик – Джошуа: смотри вечер бокса бесплатно на Parimatch

Киев • УНН

 • 293896 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Трансляция вечера бокса будет доступна на сайте Parimatch и в официальном приложении бренда, передает УНН.

Бой за себя и за страну! Усик – Джошуа: смотри вечер бокса бесплатно на Parimatch

Детали

20 августа, в Джидде, Саудовская Аравия, украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) во второй раз выйдут на ринг, чтобы определить сильнейшего боксера хевивейта. На кону принадлежащие Усику чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF).

Показ в Украине будет бесплатным в разделе Спорт на MEGOGO, на интерактивном канале MEGOGO Гонг и на региональных каналах Общественного Телевидения. В течение всей трансляции вечера бокса в Украине фонд Александра Усика Usyk Foundation при поддержке партнера Parimatch будет проводить благотворительный сбор. Цель – собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для Вооруженных сил Украины!

В сентябре 2021-го в Лондоне украинец победил британца в 12 раундах единогласным решением судей и стал первым украинцем, владевшим титулами в крузервейте, который затем завоевал пояса хевивейта. О предстоящем реванше представители обоих боксеров объявили сразу. Британец активировал опцию, прописанную в контракте на первый бой.

Если в первом поединке фаворитом считался Джошуа, то эксперты бокса единогласно называют украинца потенциальным победителем боя. И хотя антропометрически британец выглядит сильнее (его рост 198 см против 191 см у Усика, а размах рук – 208 см против 198 см), он младше Александра на 3 года, но за украинца играет его опыт, выносливость, скорость и леворукость. В лондонском поединке правша Джошуа так и не смогла до конца адаптироваться к стилю оппонента, и хотя у него был почти год на исправление ошибок, Усик все же остается для него максимально неудобным соперником.
По прогнозам бой продлится все 12 раундов и победитель будет определен по судебным оценкам. И если фанаты все же дождутся нокаута, то на пол упадет Энтони Джошуа.

Эксперты Parimatch прогнозируют победу Усика, коэффициент на такой результат боя – 1.66, в то время как на триумф Джошуа – 2.65. Наиболее очевидной является победа украинца по очкам (2.65) и единогласному решению судей (3.20).

Заряжай на чемпиона – поддержи Александра Усика в бою за себя и за страну!

Украинские Национальные Новости

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