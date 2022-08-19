Бій за себе та за країну! Усик – Джошуа: дивись вечір боксу безкоштовно на Parimatch

Деталі

20 серпня, у Джидді, Саудівська Аравія, українець Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) вдруге вийдуть на ринг, щоб визначити найсильнішого боксера гевівейту. На кону чемпіонські пояси Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Міжнародної федерації боксу (IBF), які належать Усику.

Показ в Україні буде безкоштовним у розділі «Спорт» на MEGOGO, на інтерактивному каналі «MEGOGO Гонг» та на регіональних каналах «Суспільного Телебачення». Протягом усієї трансляції вечора боксу в Україні, фонд Олександра Усика Usyk Foundation за підтримки партнера Parimatch проводитимуть благодійний збір. Мета – зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для Збройних сил України!

У вересні 2021го у Лондоні українець переміг британця в 12 раундах одноголосним рішенням суддів та став першим українцем, що володів титулами у крузервейті, а після цього завоював пояси гевівейту. Про майбутній реванш представники обох боксерів оголосили одразу. Британець активував опцію, яка була прописана в контракті на перший бій.

Якщо в першому поєдинку фаворитом вважався Джошуа, то тепер експерти боксу одноголосно називають українця потенційним переможцем бою. І хоча антропометрично британець виглядає сильнішим (його зріст 198 см проти 191 см у Усика, а розмах рук – 208 см проти 198 см), він молодший за Олександра на 3 роки, але за українця грають його досвід, витривалість, швидкість і ліворукість. В лондонському поєдинку правша Джошуа так і не зміг до кінця адаптуватися до стилю опонента, і хоча у нього був майже рік на виправлення помилок, Усик все ж залишається для нього максимально незручним суперником.

За прогнозами бій триватиме всі 12 раундів та переможця буде визначено за судівськими оцінками. І якщо фанати все ж дочекаються нокауту, то на підлогу впаде Ентоні Джошуа.

Експерти Parimatch прогнозують перемогу Усика, коефіцієнт на такий результат бою – 1.66, в той час як на тріумф Джошуа – 2.65. Найбільш очевидною вбачається перемога українця за очками (2.65) та одноголосним рішенням суддів (3.20).

Заряджай на чемпіона - підтримай Олександра Усика в бою за себе та за країну!