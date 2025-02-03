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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывшего охранника Януковича обнаружили среди пострадавших от взрыва в ЖК москвы

Бывшего охранника Януковича обнаружили среди пострадавших от взрыва в ЖК москвы

Киев  •  УНН

 • 9303 просмотра

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В московском ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, среди пострадавших - Сергей Шркябатовский, бывший охранник Януковича. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Бывший охранник экс-президента Виктора Януковича оказался среди пострадавших при взрыве в элитном ЖК "Алые паруса" в москве. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали 

Сергей Шркябатовский значится в списке пострадавших при подрыве подъезда в ЖК "Алые паруса" в москве, пишет Mash.

"Агентство" нашло его на фотографиях среди охранников экс-президента Украины Януковича.

Как сообщает ASTRA, по факту взрыва ск рф возбудил уголовное дело сразу по трем статьям - покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом и незаконный оборот оружия.

Армен Саркисян выжил после взрыва в московском ЖК, ему оторвало ногу - росСМИ03.02.25, 11:24 • 17744 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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