Бывшего охранника Януковича обнаружили среди пострадавших от взрыва в ЖК москвы
Киев • УНН
В московском ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, среди пострадавших - Сергей Шркябатовский, бывший охранник Януковича. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по трем статьям.
Бывший охранник экс-президента Виктора Януковича оказался среди пострадавших при взрыве в элитном ЖК "Алые паруса" в москве. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Сергей Шркябатовский значится в списке пострадавших при подрыве подъезда в ЖК "Алые паруса" в москве, пишет Mash.
"Агентство" нашло его на фотографиях среди охранников экс-президента Украины Януковича.
Как сообщает ASTRA, по факту взрыва ск рф возбудил уголовное дело сразу по трем статьям - покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом и незаконный оборот оружия.
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