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Колишнього охоронця Януковича виявили серед постраждалих від вибуху в ЖК москви

Колишнього охоронця Януковича виявили серед постраждалих від вибуху в ЖК москви

Київ • УНН

 • 26586 перегляди

У московському ЖК "Алиє паруса" стався вибух, серед постраждалих - Сергій Шркябатовський, колишній охоронець Януковича. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за трьома статтями.

Колишній охоронець експрезидента Віктора Януковича опинився серед постраждалих під час вибуху в елітному ЖК "Алиє паруса" в москві. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі 

Сергій Шркябатовський значиться у списку постраждалих під час підриву під'їзду в ЖК "Алиє паруса" в москві, пише Mash.

"Агентство" знайшло його на фотографіях серед охоронців екс-президента України Януковича.

Як повідомляє ASTRA, за фактом вибуху ск рф порушив кримінальну справу відразу за трьома статтями - замах на вбивство двох і більше осіб, убивство загальнонебезпечним способом і незаконний обіг зброї.

Армен Саркісян вижив після вибуху у московському ЖК, йому відірвало ногу - росЗМІ03.02.25, 11:24 • 34261 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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