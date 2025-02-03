Колишнього охоронця Януковича виявили серед постраждалих від вибуху в ЖК москви

Колишній охоронець експрезидента Віктора Януковича опинився серед постраждалих під час вибуху в елітному ЖК "Алиє паруса" в москві. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

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Сергій Шркябатовський значиться у списку постраждалих під час підриву під'їзду в ЖК "Алиє паруса" в москві, пише Mash.

"Агентство" знайшло його на фотографіях серед охоронців екс-президента України Януковича.

Як повідомляє ASTRA, за фактом вибуху ск рф порушив кримінальну справу відразу за трьома статтями - замах на вбивство двох і більше осіб, убивство загальнонебезпечним способом і незаконний обіг зброї.

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