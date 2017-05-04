Биткойн поднялся выше 1,400 дол. США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Биткойн вырос до рекордного уровня выше 1400 долл. США во вторник после более чем трехкратного увеличения стоимости за последний год, причем его последний рост объясняется высоким спросом в Японии, где цифровая валюта была признана законным платежным средством, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Cryptocompare, сайт данных, который анализирует торговлю биткойнов через десятки бирж по всему миру, заявил, что около 50 процентов объема торгов за последние 24 часа были на обменном курсе биткойн / японская иена.
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"Японцы недавно усовершенствовали свой подход к биткойнов, легально рассматривая его как форму оплаты - ратификацией и внесением изменений в нормативную базу, - сказал основатель веб-сайта Чарльз Хейтер.
Биткойн вырос во вторник на 3% при европейской бирже Bitstamp, где торги выражены в долларах, достигли 1437 долларов, BTC BTSP, что является самым высоким показателем с момента запуска в 2008 году. Это стало более чем 200-процентным увеличением по сравнению с его ценой в начале мая прошлого года.
Его текущие уровни заключают общую стоимость всех биткойнов в обращении - так называемую "рыночную капитализацию" - близкую к 25 млрд. Долл., Ставя ее на одну доску с большой компанией.
Аналитики биткойнов заявили, что цена также была повышена по просьбе бирже BATS, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США пересмотрела свое мартовское решение не принимать отслеживает биткойн ETF, созданный братьями Winklevoss.