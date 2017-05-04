Біткойн піднявся вище 1,400 дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Біткойн виріс до рекордного рівня вище 1400 дол. США у вівторок після більш ніж триразового збільшення вартості за останній рік, причому його останній зріст пояснюється високим попитом в Японії, де цифрова валюта була визнана законним платіжним засобом, передає УНН з посиланням на Reuters.
Cryptocompare, веб-сайт даних, який аналізує торгівлю біткойнов через десятки бірж по всьому світу, заявив, що близько 50 відсотків обсягу торгів за останні 24 години були на обмінному курсі біткойн/японська ієна.
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“Японці недавно вдосконалили свій підхід до біткойнов, легально розглядаючи його як форму оплати — ратифікацією та внесенням змін до нормативної бази, — сказав засновник веб-сайту Чарльз Хейтер.
Біткойн виріс у вівторок на 3% під час європейської біржі Bitstamp, де торги виражені в доларах, досягли 1 437 доларів, BTC BTSP, що є найвищим показником з моменту запуску в 2008 році. Це стало більш ніж 200-відсотковим збільшенням в порівнянні з його ціною на початку травня минулого року.
Його поточні рівні підсумовують загальну вартість всіх біткойнов в обігу — так звану “ринкову капіталізацію” — близьку до 25 млрд. дол., ставлячи її на одну дошку з великою компанією.
Аналітики біткойнов заявили, що ціна також була підвищена на прохання біржі BATS, що Комісія з цінних паперів і бірж США переглянула своє березневе рішення не схвалювати відслідковує біткойн ETF, створений братами Winklevoss.