Возле Евпатории зафиксировали мощный пожар в районе военной части: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Мониторинговая группа “Крымского ветра” выявила сегодня пожар в районе воинской части под Евпаторией в оккупированном Крыму. По данным местного издания, пожар вспыхнул около двух часов дня, пишет УНН.
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“Мощное горение зафиксировано в 13.51. В нескольких сотнях метров юго-западнее очага пожара располагается радиотехническая станция с радиопрозрачным куполом диаметром около 30 метров”, — поделился деталями локации пожара “Крымский ветер”.
Детали
По данным мониторинговой группы крымского издания в месте возгорания расположена РЛС 5Н84А “Оборона-14”.
Это станция предназначеная для дальнего обнаружения и измерения дальности и азимута воздушных целей при работе в составе автоматизированной системы управления или автономно. Во времена СССР такие станции стояли на боевом дежурстве по всему периметру границ.
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Официально об атаках на данный объект сегодня нигде не сообщали. Однако, журналисты “Крымского ветра” убеждены, что пожар вовсе не случайный.
Напомним
Ранее УНН писал о том, что во временно оккупированном Крыму так называемый “Совет министров” полуострова перевели на удаленную работу. Об этом заявили представители партизанского движения украинцев и крымских татар “Атеш”.