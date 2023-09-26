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Біля Євпаторії зафіксували потужну пожежк в районі військової частини: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Моніторингова група “Кримського вітру” виявила сьогодні пожежу в районі військової частини під Євпаторією в окупованому Криму. За даними місцевого видання загорілося близько другої години дня, пише УНН.

Цитата

“Потужне горіння зафіксовано о 13.51. У декількох сотнях метрів на південний захід від осередку пожежі розташовується радіотехнічна станція з радіопрозорим куполом діаметром близько 30 метрів”, — поділився деталями локації пожежі “Кримський вітер”.

Деталі

За даними моніторингової групи кримського видання в місці загоряння розташована РЛС 5Н84А “Оборона-14”.

Ця станція призначена для дальнього виявлення і вимірювання дальності та азимута повітряних цілей під час роботи у складі автоматизованої системи управління або автономно. За часів СРСР такі станції стояли на бойовому чергуванні по всьому периметру кордонів.

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Офіційно про атаки на цей об'єкт сьогодні ніде не повідомляли. Однак, журналісти “Кримського вітру” переконані, що пожежа зовсім не випадкова.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що в тимчасово окупованому Криму так звану “Раду міністрів” півострова перевели на віддалену роботу. Про це заявили представники партизанського руху українців і кримських татар “Атеш”.

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