Біля Євпаторії зафіксували потужну пожежк в районі військової частини: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Моніторингова група “Кримського вітру” виявила сьогодні пожежу в районі військової частини під Євпаторією в окупованому Криму. За даними місцевого видання загорілося близько другої години дня, пише УНН.
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“Потужне горіння зафіксовано о 13.51. У декількох сотнях метрів на південний захід від осередку пожежі розташовується радіотехнічна станція з радіопрозорим куполом діаметром близько 30 метрів”, — поділився деталями локації пожежі “Кримський вітер”.
Деталі
За даними моніторингової групи кримського видання в місці загоряння розташована РЛС 5Н84А “Оборона-14”.
Ця станція призначена для дальнього виявлення і вимірювання дальності та азимута повітряних цілей під час роботи у складі автоматизованої системи управління або автономно. За часів СРСР такі станції стояли на бойовому чергуванні по всьому периметру кордонів.
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Офіційно про атаки на цей об'єкт сьогодні ніде не повідомляли. Однак, журналісти “Кримського вітру” переконані, що пожежа зовсім не випадкова.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, що в тимчасово окупованому Криму так звану “Раду міністрів” півострова перевели на віддалену роботу. Про це заявили представники партизанського руху українців і кримських татар “Атеш”.