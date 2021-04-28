Возле Смелы с 5-метрового бетонного резервуара достали ребенка, мужчину и собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня возле города Смела, на территории бывших очистных сооружений, в 5-метровом бетонном резервуаре, заполненном на 1 метр водой, оказались ребенок, мужчина и собака, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Выяснилось, что 13-летний парень, гулял с друзьями и собакой, которая упала в резервуар. Пытаясь спасти животное, ребенок попал в него и сам. Дети позвали на помощь взрослых. Мужчина, который попытался помочь парню выбраться из ловушки, в результате также оказался в резервуаре.
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Добавим
Прибыв по вызову, спасатели ГСЧС с помощью cпецоборудования подняли пострадавших на поверхность и передали медикам. Все они были с признаками переохлаждения.