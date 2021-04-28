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Біля Сміли з 5-метрового бетонного резервуару дістали дитину, чоловіка та собаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні поблизу міста Сміла, на території колишніх очисних споруд, в 5-метровому бетонному резервуарі, заповненому на 1 метр водою, опинилися дитина, чоловік і собака, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

З'ясувалось, що 13-річний хлопець, гуляв із друзями та собакою, який впав до резервуару. Намагаючись врятувати тварину, підліток потрапив до нього і сам. Діти покликали на допомогу дорослих. Чоловік, який спробував допомогти хлопцю вибратися з пастки, у результаті також опинився в резервуарі.

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Додамо

Прибувши за викликом, рятувальники ДСНС за допомогою cпецобладнання підняли потерпілих на поверхню та передали медикам. Всі вони були з ознаками переохолодження.

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