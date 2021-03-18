Провела без руху майже добу: у Калуші жінка застрягла в колекторі теплотраси
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Івано-Франківській області надзвичайники врятували жінку, що застрягла у колекторі теплотраси. Про це повідомлено на інформаційній платформі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У місті Калуш на Івано-Франківщині рятувальники допомогли жінці, яка застрягла в колекторі теплотраси. Жінка близько доби перебувала у нерухомому стані.
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“18 березня о 09:20 до Служби порятунку від перехожого надійшло повідомлення про те, що у місті Калуш на вулиці Стуса людина застрягла колекторі та не може самостійно вибратись. На місце виклику негайно направили відділення воєнізованого гірничорятувального загону міста Калуш”, — повідомляє пресслужба ДСНС.
Відомо, що жінку вдалось вивільнити за допомогою перфоратора та доставлено в лікарняний заклад.