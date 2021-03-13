У Києві вночі горів будинок: рятувальники виявили тіло жінки

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Вночі у приватному 1-поверховому домоволодінні у Святошинському районі столиці загорілася веранда, пізніше вогонь розповсюдився на всю будівлю. Заявляють, що внаслідок пожежі веранда згоріла повністю, пошкоджено побутову техніку, меблі, особисті речі, розібрано 30 кв.м конструкцій даху.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1961 року народження, ймовірно власниці будинку.

Обставини трагічного випадку з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо

Внаслідок пожежі, яка сталася 27 лютого у міській клінічній лікарні №1 міста Чернівці загинули двоє людей. Вночі 1 березня в одному з районів Дніпропетровської області сталася пожежа у житловому будинку, внаслідок цього загинув пенсіонер.