У поселка на Донбассе боевики установили мину массового поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Луганской области в зоне проведения ООС вблизи населенного пункта у линии разграничения боевики установили мину, на которой могли подорваться местные жители. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
По данным СБУ, неконтактное взрывное устройство НВУ-П "Охота" российского производства, который запрещен Оттавской конвенции 1997 года, было установлено вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района Луганской области. Взрывчатку обнаружили украинские военнослужащие.
"НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - сообщили в СБУ.
Сейчас все мины уничтожено военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте.
"Неконтактное взрывное устройство изъяли следователи СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности", - информируют в СБУ.
В ведомстве добавили, что в первом полугодии этого года сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области более 30 единиц огнестрельного стрелкового оружия, почти 550 мин, гранат и гранатометных выстрелов, более 100 килограммов взрывчатки и почти 15 тыс. патронов различного калибра.
Как ранее сообщал УНН, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Донбассе.