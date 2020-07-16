У поселка на Донбассе боевики установили мину массового поражения

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97728 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104376 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130380 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109417 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129688 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101789 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102499 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104351 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102024 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101526 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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У поселка на Донбассе боевики установили мину массового поражения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В Луганской области в зоне проведения ООС вблизи населенного пункта у линии разграничения боевики установили мину, на которой могли подорваться местные жители. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

По данным СБУ, неконтактное взрывное устройство НВУ-П "Охота" российского производства, который запрещен Оттавской конвенции 1997 года, было установлено вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района Луганской области. Взрывчатку обнаружили украинские военнослужащие.

"НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - сообщили в СБУ.

Сейчас все мины уничтожено военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте.

"Неконтактное взрывное устройство изъяли следователи СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности", - информируют в СБУ.

В ведомстве добавили, что в первом полугодии этого года сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области более 30 единиц огнестрельного стрелкового оружия, почти 550 мин, гранат и гранатометных выстрелов, более 100 килограммов взрывчатки и почти 15 тыс. патронов различного калибра.

Как ранее сообщал УНН, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Донбассе.

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