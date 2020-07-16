ООС: з початку доби бойовики вже тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Щодо обстановки за поточну добу, станом на 12:00. У ранковий час російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку", - проінформував полковник.
Так, з о пів на 8-му до 9-ї години ранку противник з боку Ужівки двічі відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі Водяного, використав при цьому гранатомети різних систем, зенітну установку ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Крім цього, після 10-ї зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти 20 хвилин обстрілювали позиції наших військ неподалік Старогнатівки.
"Попередньо, внаслідок цих обстрілів втрат серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються", - повідомив Праута, запевнивши, що ситуація в районі проведення операції повністю контрольована.
Нагадаємо, 15 липня збройні формування бойовиків 12 разів порушили режим припинення вогню.