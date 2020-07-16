ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — вказано у повідомленні.

Додамо, що 15 липня збройні формування бойовиків 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу втрат серед українських захисників Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.