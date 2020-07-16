ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков активности не проявляли, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нету. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — указано в сообщении.
Добавим, что 15 июля вооруженные формирования боевиков 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.