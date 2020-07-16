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Біля селища на Донбасі бойовики встановили міну масового ураження

Біля селища на Донбасі бойовики встановили міну масового ураження

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. На Луганщині в зоні проведення ООС поблизу населеного пункту біля лінії розмежування бойовики встановили міну, на якій могли підірватись місцеві жителі. Про це сьогодні повідомляє пресцентр Службі безпеки України, передає УНН.

За даними СБУ, неконтактний вибуховий пристрій НВУ-П "Охота" російського виробництва, який заборонений Оттавською конвенцією 1997 року, був встановлений поблизу селища Новотошківка Попаснянського району Луганської області. Вибухівку виявили українські військовослужбовці.

"НВУ-П "Охота" є комплектом із п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через установлені на місцевості сейсмічні датчики. Небезпечний радіус ураження від центра встановлення блока управління становить 30 метрів", – повідомили в СБУ.

Наразі усі міни знищено військовослужбовцями інженерно-саперного підрозділу ООС на місці.

"Неконтактний підривний пристрій вилучили слідчі СБУ для його долучення як речового доказу до матеріалів відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", – інформують в СБУ.

В відомстві додали, що у першому півріччі цього року співробітники СБУ виявили на Луганщині понад 30 одиниць вогнепальної стрілецької зброї, майже 550 мін, гранат і гранатометних пострілів, понад 100 кілограмів вибухівки та майже 15 тисяч набоїв різного калібру.

Як раніше повідомляв УНН, з початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донбасі.

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