У посольства Италии в Ливии взорвался автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В ливийской столице Триполи произошел взрыв автомобиля у посольства Италии, передает УНН со ссылкой с Afrigatenews.
Взрыв произошел вечером в центре города. По предварительным данным, автомобиль был заминирован. Из машины были изъяты два обгоревших трупа. Среди гражданского населения жертв нет.
Источник в органах безопасности Ливии предположил, что целью взрыва было посольство Италии, которое расположено в 100 метрах от места инцидента.
Сообщается, что посольство открылось на прошлой неделе через два года после того, как оно было закрыто из-за боевых действий.
Как сообщал УНН, шесть человек погибли в результате теракта в лагере беженцев в Сирии.