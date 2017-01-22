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Біля посольства Італії у Лівії вибухнув автомобіль

Біля посольства Італії у Лівії вибухнув автомобіль

Київ • УНН

 • 11577 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У лівійській столиці Тріполі стався вибух автомобіля біля посольства Італії, передає УНН з посиланням з Afrigatenews.

Вибух стався ввечері в центрі міста. За попередніми даними, автомобіль був замінований. З машини були вилучені два обгорілі трупи. Серед цивільного населення жертв немає.

Джерело в органах безпеки Лівії припустив, що метою вибуху було посольство Італії, яке розташоване в 100 метрах від місця інциденту.

Повідомляється, що посольство відкрилося минулого тижня через два роки після того, як воно було закрите через бойові дій.

Як повідомляв УНН, шестеро людей загинули внаслідок теракту в таборі біженців у Сирії.

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