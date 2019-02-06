У Португалии задержали судно с наркотиками: на борту были украинские моряки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы перехватили и задержали у Португалии вместе с экипажем. На борту среди других находилось 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Об этом УНН сообщила председатель правления БО "Фонд помощи морякам "Ассоль" Анна Муругова.
Как сообщило португальское издание Publico, полиция изъяла на судне SEA SCAN 1 2,5 тонны кокаина на сумму около 125 млн евро во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в открытом море на рассвете при поддержке ВВС и флота Португалии.
"Судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы перехватили и задержали вместе с экипажем 30 января. На борту среди других находилось 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местное СИЗО", - подтвердила информацию Муругова.
По словам Муруговой, пока задержанные моряки находятся под следствием в Португалии.
Как сообщал УНН, грузовое судно с украинским на борту затонуло у берегов Турции.