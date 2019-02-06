Біля Португалії затримали судно із наркотиками: на борту були українські моряки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Судно SEA SCAN 1 під прапором Панами перехопили і затримали біля Португалії разом з екіпажем. На борту серед інших перебувало 8 українців, серед яких — 5 моряків з Одеси. Про це УНН повідомила голова правління БО “Фонд допомоги морякам “Ассоль” Анна Муругова.
Як повідомило португальське видання Publico, поліція вилучила на судні SEA SCAN 1 2,5 тонни кокаїну на суму близько 125 мільйонів євро під час операції з боротьби з незаконним обігом наркотиків у відкритому морі на світанку за підтримки ВПС і флоту Португалії.
“Судно SEA SCAN 1 під прапором Панами перехопили і затримали разом з екіпажем 30 січня. На борту серед інших перебувало 8 українців, серед яких — 5 моряків з Одеси. Підозрюваних відправили до місцевого СІЗО”, — підтвердила інформацію Муругова.
За словами Муругової, наразі затримані моряки перебувають під слідством в Португалії.
Як повідомляв УНН, вантажне судно з українцями на борту затонуло біля берегів Туреччини.