Возле МИД в знак поддержки моряков подняли флаг ВМС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве возле здания МИД Украины в знак поддержки моряков, захваченных Россией в Черном море, сегодня подняли флаг ВМС ВС Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"В знак поддержки наших моряков, захваченных Россией в Черном море, сегодня возле МИД поднят флаг ВМС ВС Украины. В такие эмоциональные моменты очень важно чувствовать солидарность и поддержку настоящих друзей", - написал Климкин в Twitter.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Как сообщал УНН, у одного из моряков, раненых в Азовском море, тяжелое ранение ног.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что судьба трех моряков ВМС Украины, задержанных россиянами у Керченского пролива, будет решаться только после завершения судебного процесса.