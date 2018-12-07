Лавров: говорити про долю українських моряків можна буде після суду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Доля трьох моряків ВМС України, затриманих росіянами біля Керченської протоки, буде вирішуватися тільки після завершення судового процесу. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Коли закінчиться слідство, буде суд. Як тільки суд над ними завершиться, тоді можна буде говорити про те, як їх долю полегшити або домовитися про якісь конкретні кроки. Але це буде зроблено після того, як завершиться судовий процес, — заявив міністр.
“Зараз моряки перебувають під слідством, їх відвідує уповноважений з прав людини в РФ (Тетяна Москалькова), до них забезпечується консульський доступ, вони відчувають себе непогано, їх здоров’ю нічого не загрожує”, — додав він.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
Як повідомляв УНН, у одного з моряків, поранених в Азовському морі, важке поранення ніг.