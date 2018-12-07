Лавров: говорить о судьбе украинских моряков можно будет после суда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Судьба трех моряков ВМС Украины, задержанных россиянами у Керченского пролива, будет решаться только после завершения судебного процесса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о конкретных шагах. Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс", - заявил министр.
"Сейчас моряки находятся под следствием, их посещает уполномоченный по правам человека в РФ (Татьяна Москалькова), к ним обеспечивается консульский доступ, они чувствуют себя неплохо, их здоровью ничего не угрожает", - добавил он.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Как сообщал УНН, у одного из моряков, раненых в Азовском море, тяжелое ранение ног .