Біля МЗС на знак підтримки моряків підняли прапор ВМС України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві біля будівлі МЗС України на знак підтримки моряків, захоплених Росією в Чорному морі, сьогодні підняли прапор ВМС ЗС України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"На знак підтримки наших моряків, захоплених Росією в Чорному морі, сьогодні в МЗС піднято прапор ВМС ЗС України. У такі емоційні моменти дуже важливо відчувати солідарність і підтримку справжніх друзів", - написав Клімкін у Twitter.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
Як повідомляв УНН, у одного з моряків, поранених в Азовському морі, важке поранення ніг.
У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що доля трьох моряків ВМС України, затриманих росіянами біля Керченської протоки, буде вирішуватися тільки після завершення судового процесу.