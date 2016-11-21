У Майдана Независимости установили рамки-металлоискатели
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Две рамки-металлоискатели установили возле Майдана Независимости в начале улицы Софийской в центре Киева, передает корреспондент УНН.
Правоохранители также выборочно проверяют людей ручными металлодетекторами.
В этом районе находится до двух десятков правоохранителей. Также они патрулируют центр города столицы.
Между тем люди колонной начали подниматься вверх по улице Институтской, где уже несколько дней происходили массовые акции.
Напомним, возле гостиницы "Днепр" в центре Киева собралось несколько сотен человек .