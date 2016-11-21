Біля Майдану Незалежності встановили рамки-металошукачі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Дві рамки-металошукачі встановили біля Майдану Незалежності на початку вулиці Софійської у центрі Києва, передає кореспондент УНН.
Правоохоронці також вибірково перевіряють людей ручними металодетекторами.
У цьому районі перебуває до двох десятків правоохоронців. Також вони патрулюють середмістя столиці.
Тим часом люди колоною почали підніматися вверх по вулиці Інститутській, де вже кілька днів відбувалися масові акції.
Нагадаємо, поблизу готелю "Дніпро" у центрі Києва зібралося декілька сотень людей.