Возле Львова автомобиль полиции слетел с дроги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Вблизи Львова автомобиль полиции попал в ДТП и слетел с дроги. Об этом сообщил депутат Червоноградского городского совета Александр Климов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как отметил Александр, авария произошла ориентировочно в 8 утра, вблизи Львова на повороте в Сокольники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровенской области пьяный велосипедист врезался в полицейский "Priys"
Напомним, в Харькове водитель врезался в авто полицейских, когда пытался убежать.