Возле Львова автомобиль полиции слетел с дроги

Как отметил Александр, авария произошла ориентировочно в 8 утра, вблизи Львова на повороте в Сокольники.

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Напомним, в Харькове водитель врезался в авто полицейских, когда пытался убежать.