Біля Львова автомобіль поліції злетів із дроги

Як зазначив Олександр, аварія трапилась орієнтовно о 8 ранку, поблизу Львова на повороті в Сокільники.

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Нагадаємо, у Харкові водій врізався в авто поліцейських, коли намагався втекти.