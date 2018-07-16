Біля Львова автомобіль поліції злетів із дроги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Поблизу Львова автомобіль поліції потрапив у ДТП і злетів з дроги. Про це повідомив депутат Червоноградської міської ради Олександр Клімов, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як зазначив Олександр, аварія трапилась орієнтовно о 8 ранку, поблизу Львова на повороті в Сокільники.
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Нагадаємо, у Харкові водій врізався в авто поліцейських, коли намагався втекти.