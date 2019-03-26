Около Кремля украли кабель правительственной связи

Так, сообщается, что саму кражу заметили накануне днем, 25 марта.



Кроме того, в ГУ МВД местным СМИ подтвердили информацию о краже. Сообщается, что сначала в полицию поступило сообщение о том, что на площади Васильевский Спуск срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний москвич подал в полицию заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.



По факту инцидента ведется проверка, сумма ущерба пока не установлена. Полицейские допросили разнорабочих строительной организации, осмотрели место происшествия, а также просмотрели видео с ближайших камер.



Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что расследует исчезновение в 2015 году документа с грифом "секретно" в Администрации Президента.