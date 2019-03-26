Около Кремля украли кабель правительственной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Неизвестные похитили фрагмент правительственной кабельной связи из коллектора под Большим Москворецким мостом. Об этом, ссылаясь на местную газету, сообщает "Коммерсант", передаёт УНН.
Так, сообщается, что саму кражу заметили накануне днем, 25 марта.
Кроме того, в ГУ МВД местным СМИ подтвердили информацию о краже. Сообщается, что сначала в полицию поступило сообщение о том, что на площади Васильевский Спуск срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний москвич подал в полицию заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.
По факту инцидента ведется проверка, сумма ущерба пока не установлена. Полицейские допросили разнорабочих строительной организации, осмотрели место происшествия, а также просмотрели видео с ближайших камер.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что расследует исчезновение в 2015 году документа с грифом "секретно" в Администрации Президента.