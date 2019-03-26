Біля Кремля вкрали кабель урядового зв'язку

Так, повідомляється, що саму крадіжку помітили напередодні вдень, 25 березня.



Крім того, в ГУ МВС місцевим ЗМІ підтвердили інформацію про крадіжку. Повідомляється, що спочатку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на площі Василівський Спуск зрізали кабель. Через кілька годин 34-річний москвич подав у поліцію заяву про крадіжку фрагмента урядової кабельної лінії.



За фактом інциденту ведеться перевірка, сума збитку поки не встановлена. Поліцейські допитали різноробочих будівельної організації, оглянули місце події, а також переглянули відео з найближчих камер.



Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила, що розслідує зникнення в 2015 році документа з грифом "секретно" в Адміністрації Президента.