Около границы с Польшей нашли украинца без документов и похищенное авто
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вблизи границы с Польшей пограничники задержали мужчину без документов и нашли угнанный автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Так, вчера пограничники отделения инспекторов пограничной службы "Пархоменково" получили информацию от местных жителей о появлении неизвестного недалеко от границы.
"Во время проверки этой информации правоохранителям удалось обнаружить мужчину без документов. Задержанный признался, что является жителем Владимир-Волынского. Впоследствии недалеко от места задержания пограничники нашли брошенный автомобиль "ВАЗ", которым, вероятно, добрался до границы задержанный нарушитель", - прокомментировали в ГПСУ.
По данному факту пограничники проинформировали Нацполицию. Кроме того, выяснилось, что найденное авто находится в розыске за похищение.
"В отношении задержанного гражданина Украины продолжаются мероприятия по установлению лица. На него будет составлен протокол по ст. 202 КУоАП (нарушение пограничного режима)", - добавили пограничники.
Напомним, на границе с Польшей пограничники задержали угнанные автомобили из Польши и Греции.