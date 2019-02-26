Біля кордону з Польщею знайшли українця без документів та викрадене авто

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поблизу кордону з Польщею прикордонники затримали чоловіка без документів та знайшли викрадений автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

Так, учора охоронці кордону відділення інспекторів прикордонної служби "Пархоменкове" отримали інформацію від місцевих жителів про появу невідомого неподалік кордону.

"Під час перевірки цієї інформації правоохоронцям вдалося виявити чоловіка без документів. Затриманий зізнався, що є жителем Володимир-Волинського. Згодом неподалік місця затримання прикордонники знайшли покинутий автомобіль "ВАЗ", яким, ймовірно, дістався до кордону затриманий порушник", - прокоментували у ДПСУ.

За цим фактом прикордонники поінформували Нацполіцію. Крім того, з’ясувалося, що знайдене авто перебуває у розшуку через викрадення.

"Щодо затриманого громадянина України тривають заходи зі встановлення особи. На нього буде складено протокол за ст. 202 КУпАП (порушення прикордонного режиму)", - додали прикордонники.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею прикордонники затримали викрадені автомобілі з Польщі і Греції.

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