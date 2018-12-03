У границы в кабине грузовика нашли мертвого поляка

"2 декабря в 16:59 ч. на автостоянке пограничного перехода "Краковец" в кабине грузового автомобиля "Рено" с польской регистрацией TST-56PX обнаружено без признаков жизни тело водителя автомобиля гражданина Республики Польша, который проживал в городе Старошовичи. Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи, по предварительному заключению - в результате отравления угарным газом во время обогрева кабины газовым баллоном с конфоркой. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, во Львове в 7:45 на Скниловском моста произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.



Напомним, в ДТП в Польше пострадали восемь украинцев.