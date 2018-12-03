Біля кордону у кабіні вантажівки знайшли мертвого поляка

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КИЇВ. 3 грудня УНН. Вчора на автостоянці прикордонного переходу “Краковець“ в кабіні вантажного автомобіля “Рено” з польською реєстрацією TST-56PX виявлено без ознак життя тіло водія автомобіля громадянина Республіки Польща, який проживав у місті Старошовичі. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, передає УНН. 

"2 грудня о 16:59 год. на автостоянці прикордонного переходу “Краковець“ в кабіні вантажного автомобіля “Рено” з польською реєстрацією TST-56PX виявлено без ознак життя тіло водія автомобіля громадянина Республіки Польща, який проживав у місті Старошовичі. Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попереднім висновком - внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою. Проводяться слідчі дії", - сказано в повідомлені. 

Як повідомляв УНН, у Львові о 7:45 на Скнилівському мосту сталася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.

Нагадаємо, у ДТП в Польщі постраждали вісім українців.

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