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Возле Черкасской ОГА установили палаточный городок

Возле Черкасской ОГА установили палаточный городок

Киев  •  УНН

 • 17080 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Возле Черкасской областной госадминистрации активисты установили палаточный городок, передает корреспондент УНН.

В такой способ участники АТО, фермеры и обычные граждане пытаются привлечь внимание местных чиновников к острым, но так и нерешенным проблемам в области. Люди жалуются на коррупцию и несправедливость.

Как рассказал один из участников протеста, местный Госгеокадастр превратился в эпицентр фальсификаций и поборов с людей, но никому до этого нет дела.

“Общая цель акции одна и единственная – увольнение главы Госгеокадастра Черкасской области госпожи Залоги. От ее непрофессиональных действий страдают не только участники АТО, которым не выделяется причитающаяся им земля, а также и фермеры, которые стали заложниками ее политики.

Не единичны случаи по Черкасской области, когда земельные аукционы на аренду происходили без участия действующих секретарей. Некоторые фермеры получали постфактум информацию о том, что их земельные участки, которые они арендовали, – уже переданы другим владельцам. Все это указывает на определенную коррупционную составляющую в деятельности Черкасского Госгеокадастра”, – рассказал Евгений Шаян.

Еще в марте депутаты областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведении комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до сегодняшнего дня никакой реакции не последовало.

Активисты уверяют, что палаточный городок будет до тех пор, пока чиновники не решат проблемы людей.

Украинские Национальные Новости

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