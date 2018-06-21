Біля Черкаської ОДА встановили наметове містечко

У такій спосіб учасники АТО, фермери і звичайні громадяни намагаються привернути увагу місцевих чиновників до гострих, але так і невирішених проблем в області. Люди скаржаться на корупцію і несправедливість.

Як розповів один з учасників протесту, місцевий Держгеокадастр перетворився в епіцентр фальсифікацій і поборів з людей, але нікому до цього немає діла.

"Загальна мета акції одна і єдина - звільнення глави Держгеокадастру Черкаської області пані Залоги. Через її непрофесійні дії страждають не тільки учасники АТО, яким не виділяється належна їм земля, а також і фермери, які стали заручниками її політики.

Непоодинокими є випадки по Черкаській області, коли земельні аукціони на оренду відбувалися без участі діючих секретарів. Деякі фермери отримували постфактум інформацію про те, що їхні земельні ділянки, які вони орендували, - вже передані іншим власникам. Все це вказує на певну корупційну складову в діяльності Черкаського Держгеокадастру", - розповів Євген Шаян.

Ще в березні депутати обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і глави Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до сьогодні ніякої реакції не було.

Активісти запевняють, що наметове містечко буде до тих пір, поки чиновники не вирішать проблеми людей.