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Біля Черкаської ОДА встановили наметове містечко

Біля Черкаської ОДА встановили наметове містечко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Біля Черкаської обласної держадміністрації активісти встановили наметове містечко, передає кореспондент УНН.

У такій спосіб учасники АТО, фермери і звичайні громадяни намагаються привернути увагу місцевих чиновників до гострих, але так і невирішених проблем в області. Люди скаржаться на корупцію і несправедливість.

Як розповів один з учасників протесту, місцевий Держгеокадастр перетворився в епіцентр фальсифікацій і поборів з людей, але нікому до цього немає діла.

"Загальна мета акції одна і єдина - звільнення глави Держгеокадастру Черкаської області пані Залоги. Через її непрофесійні дії страждають не тільки учасники АТО, яким не виділяється належна їм земля, а також і фермери, які стали заручниками її політики.

Непоодинокими є випадки по Черкаській області, коли земельні аукціони на оренду відбувалися без участі діючих секретарів. Деякі фермери отримували постфактум інформацію про те, що їхні земельні ділянки, які вони орендували, - вже передані іншим власникам. Все це вказує на певну корупційну складову в діяльності Черкаського Держгеокадастру", - розповів Євген Шаян.

Ще в березні депутати обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і глави Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до сьогодні ніякої реакції не було.

Активісти запевняють, що наметове містечко буде до тих пір, поки чиновники не вирішать проблеми людей.

Українські Національні Новини

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