У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.

Его эпицентр располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к юго-западу от греческого города Митилини.

Как сообщал УНН, вблизи границы Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,4.