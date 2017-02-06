У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у западного побережья Турции. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает УНН.
Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.
Его эпицентр располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к юго-западу от греческого города Митилини.
Как сообщал УНН, вблизи границы Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,4.