Біля берегів Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), передає УНН.
Осередок землетрусу залягав на глибині близько двох кілометрів.
Його епіцентр розташовувався в 26 кілометрах на захід від турецького міста Айваджік, в 156 кілометрах від міста Ізмір та в 64 кілометрах на північний захід від грецького міста Мітіліні.
Як повідомляв УНН, поблизу кордону Чилі і Аргентини стався землетрус магнітудою 5,4.