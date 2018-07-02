У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 12539 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100538 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115930 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142842 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180524 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156423 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142995 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130651 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 190880 просмотра

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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Киев  •  УНН

 • 8203 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло вчера в 17:37:13 по Гринвичу к западу от австралийского острова Маккуори, который находится у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10,0 км, координаты его эпицентра, по предварительным данным, располагались на 56,2351 градуса южной широты и 147,5662 градуса восточной долготы.

Как сообщал УНН, у тихоокеанского побережья Мексики, в 88 км от штата Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Напомним, на Галапагосских островах проснулся вулкан.

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