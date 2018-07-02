Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера стався вчора в 17:37:13 за Гринвічем на захід від австралійського острова Маккуорі, який знаходиться біля берегів Нової Зеландії. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10,0 км, координати його епіцентру, за попередніми даними, розташовувалися на 56,2351 градуса південної широти і 147,5662 градуса східної довготи.
Як повідомляв УНН, біля тихоокеанського узбережжя Мексики, в 88 км від штату Халіско стався землетрус магнітудою 6,1.
Нагадаємо, на Галапагоських островах прокинувся вулкан.