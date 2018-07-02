Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10,0 км, координати його епіцентру, за попередніми даними, розташовувалися на 56,2351 градуса південної широти і 147,5662 градуса східної довготи.



Як повідомляв УНН, біля тихоокеанського узбережжя Мексики, в 88 км від штату Халіско стався землетрус магнітудою 6,1.



Нагадаємо, на Галапагоських островах прокинувся вулкан.