Большинство с ранениями: СБУ показала видео возвращения из плена 50 военных

Детали

"Вчера (1 декабря – ред.) 50 украинских героев вернулись домой из российского плена. Среди них – защитники из Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы", – говорится в сообщении.

Всего удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.

"В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали". Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться", – сообщили в СБУ.

Как отметили, все освобожденные военные пройдут медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Напомним

Всего из российского плена удалось освободить 1319 украинских военных