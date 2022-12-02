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Большинство с ранениями: СБУ показала видео возвращения из плена 50 военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обмена военнопленными, который состоялся 1 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook СБУ.

Детали

"Вчера (1 декабря – ред.) 50 украинских героев вернулись домой из российского плена. Среди них – защитники из Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы", – говорится в сообщении.

Всего удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.

"В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали". Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться", – сообщили в СБУ.

Как отметили, все освобожденные военные пройдут медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Напомним

Всего из российского плена удалось освободить 1319 украинских военных

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