Більшість з пораненнями: СБУ показала відео повернення з полону 50 військових

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"Вчора (1 грудня – ред.) 50 українських героїв повернулися додому з російського полону. Серед них – захисники зі Збройних сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – ідеться у повідомленні.

Загалом вдалося повернути чотирьох офіцерів і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу.

"Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі". Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі них – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися", – повідомили в СБУ.

Як зазначили, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію.

Нагадаємо

Загалом з російського полону вдалося звільнити 1319 українських військових