Більшість з пораненнями: СБУ показала відео повернення з полону 50 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну військовополоненими, який відбувся 1 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook СБУ.
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"Вчора (1 грудня – ред.) 50 українських героїв повернулися додому з російського полону. Серед них – захисники зі Збройних сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – ідеться у повідомленні.
Загалом вдалося повернути чотирьох офіцерів і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу.
"Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі". Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі них – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися", – повідомили в СБУ.
Як зазначили, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію.
Нагадаємо
Загалом з російського полону вдалося звільнити 1319 українських військових