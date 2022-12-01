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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39991 перегляди

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Україна повернула з російського полону вже 1319 військових

Україна повернула з російського полону вже 1319 військових

Київ • УНН

 • 856134 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Загалом з російського полону вдалося звільнити 1319 українських військових. Відповідну заяву президента України Володимира Зеленського процитував у Facebook його прессекретар Сергій Никифоров, передає УНН.

Цитата

"Президент України: не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний усій команді! Молодці!" – написав Никифоров.

Нагадаємо

1 грудня Україна повернула з російського полону 50 українських військових, серед них: оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені з Оленівки, поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

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