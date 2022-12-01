Україна повернула з російського полону вже 1319 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Загалом з російського полону вдалося звільнити 1319 українських військових. Відповідну заяву президента України Володимира Зеленського процитував у Facebook його прессекретар Сергій Никифоров, передає УНН.
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"Президент України: не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний усій команді! Молодці!" – написав Никифоров.
Нагадаємо
1 грудня Україна повернула з російського полону 50 українських військових, серед них: оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені з Оленівки, поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.