Украина вернула из российского плена уже 1319 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Всего из российского плена удалось освободить 1319 украинских военных. Соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского процитировал в Facebook его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает УНН.
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"Президент Украины: не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!" – написал Никифоров.
Напомним
1 декабря Украина вернула из российского плена 50 украинских военных, среди них: защитники Мариуполя и "Азовстали", пленные из Еленовки, раненые в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.